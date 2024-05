Als restauranthouder een duobaan wordt: ‘Alleen zo kunnen we in de week én het weekend open zijn’

Het Antwerpse Bart-à-Vin heeft een uitweg gevonden om stand te houden in de hyperconcurrentiële restaurantscene. Vanaf 1 juni wordt de zaak afwisselend door twee duo’s uitgebaat, een trend die vanuit het buitenland komt overgewaaid. ‘De ene wou graag minderen, de ander zocht iets om te starten: het was de ideale combo.’

Al 20 jaar lang kan je in de Lange Slachterijstraat in Antwerpen een legendarische steak tartaar eten. Uitbater Bart Adriaenssens en chef Tom Vanderborght runden het kleine wijnrestaurant in een oude uitsnijderij met authentieke tegeltjes uit 1923 al die tijd met hun tweeën, de poetsvrouw buiten beschouwing gelaten. Maar sinds enkele maanden speelde het duo met het idee om wat te minderen, zonder concrete plannen. Toen Bart Gils en Sally Lauwers - al jaar en dag vaste klant - op een avond kwamen eten, dook opeens een onverwachte opportuniteit op.

Opeens zei Bart: 'Stap anders hier in, je moet als mede-Bart niet eens de naam veranderen.' Het klonk eerst als een grapje, maar de rest van de avond zag ik dat hij er echt over nadacht. Bart Gils Chef

'We zaten hier aan een tafeltje te eten en we vertelden Bart dat we eraan dachten weer zelf iets uit te baten', zegt Gils, die samen met Lauwers lang restaurant Signatuur uitbaatte, eerst in Hoogstraten en daarna in Antwerpen. Vorig jaar besloten ze het restaurant te sluiten omdat het segment waarin ze actief waren - net onder het sterrenniveau - zware klappen had gekregen door de economische crisis. Sindsdien werkte het koppel als freelancers, onder meer bij La Rigue van Peter Goossens in Knokke. Maar het bleef kriebelen om weer zelf iets te ondernemen.

'Toen we dat aan Bart vertelden, antwoordde hij: 'Stap anders hier in, je moet als mede-Bart niet eens de naam veranderen', zegt Gils. 'Het klonk eerst als een grapje, maar de rest van de avond zag ik dat hij er echt over nadacht.' Toen het koppel enkele weken later weer in Bart-à-Vin kwam eten, werd het menens. 'Het is dan eigenlijk echt gewoon ineengevloeid. Ik wilde graag minderen, zij zochten iets om te starten, het was de ideale combo', zegt Adriaenssens.

Vaste huur, maar vooral goodwill

En dus houden Adriaenssens en Vanderborght Bart-à-Vin vanaf 1 juni van maandag tot en met donderdag open en Gils en Lauwers van vrijdag tot en met zondag, zodat het restaurant - met plaats voor 24 gasten - voor het eerst zeven dagen per week open is. Gils en Lauwers - die er elk ook een andere job op blijven nahouden - betalen daarvoor een vaste huurprijs en zijn voorlopig 'te gast', al zouden er in de toekomst ook andere opties kunnen zijn.

Het restaurant is volledig gebruiksklaar, dus zij kunnen starten zonder grote investeringen te moeten doen, terwijl wij ook vaste inkomsten hebben op de dagen dat we gesloten zijn. Bart Adriaenssens Uitbater Bart-à-Vin

'Het restaurant is volledig gebruiksklaar, dus zij kunnen starten zonder grote investeringen te moeten doen, terwijl wij ook vaste inkomsten hebben op de dagen dat we gesloten zijn', zegt Adriaenssens. 'Met een advocaat gaan we wel een paar afspraken op papier zetten, maar het grootste deel vertrouwen we op een goede verstandhouding en goodwill.'

In tijden dat personeel duur en beperkt is, de concurrentie in de Antwerpse horeca groot is en restaurantgasten minder besteden - ze willen alles 'sharen' - is het interessant te zien of het nieuwe recept kan werken. In Londen of Amsterdam gebeurt het al vaker dat horecaondernemers hun panden delen, maar in Vlaanderen bleven dergelijke experimenten grotendeels uit. 'Vlamingen zijn meer timide en afwachtend', zegt Gils. 'In het buitenland zie je bijvoorbeeld dat een ontbijtbar 's avonds een restaurant wordt.'

Uiteten in eigen restaurant

Culinair journalist Jan Scheidtweiler ziet er alvast muziek in. 'Bart-à-Vin heeft een simpel concept, maar de klanten zijn er zot van', zegt hij. 'Ze zullen blij zijn dat de zaak nu ook op zondag open is.' Volgens Scheidtweiler zijn veel chefs op zoek naar manieren om de gastronomie leefbaarder te maken, zeker ook gezien de moeilijkheden om personeel te vinden en de hoge personeelskosten. 'We zien tegenwoordig veel kleinschalige restaurants, zoals Bart-à-Vin', zegt hij. 'Mensen die een zaak beginnen, starten vaak superklein, om niet meteen grote risico's te nemen en snel te kunnen schakelen als het plan niet lukt.'

De voorbije weken draaiden Gils en Lauwers al een paar keer mee om de kaart volledig in de vingers te krijgen. Die blijft voorlopig behouden. 'Wij kwamen hier graag met een reden, dus we zijn niet van plan meteen alles om te gooien', zegt Gils. 'Er zal misschien hier en daar een ander accent zijn, maar het is wel belangrijk dat mensen die hier op dinsdag en op zaterdag komen in hetzelfde restaurant zitten.'

Beide duo's behouden hun eigen vennootschap en kopen zelf hun producten in. Hun wijnkelders - samen goed voor 300 referenties - kunnen wel gecombineerd worden. Of ze geloven dat het financieel rendabel is? 'Als je het uitrekent, zouden we er allemaal aan uit moeten geraken, tenminste als de bezetting normaal blijft', zegt Adriaenssens. 'Bart en Sally brengen hun klanten en reputatie mee, en wij hebben ons eigen cliënteel, dus dat moet lukken. We zien in ieder geval de reserveringen binnenstromen sinds het nieuws bekend raakte.'