Na uitzonderlijk natte maanden lopen de boeren aanzienlijke vertraging op bij het zaaien en planten van graan, aardappelen en groenten. Vlaamse landbouw- en voedingsbedrijven houden opnieuw rekening met lagere opbrengsten en hogere prijzen. 'Wat we normaal in anderhalve maand doen, gaat niet plots in een week.'