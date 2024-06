De brouwer van de bieren Delirium Tremens en Averbode investeert 50 miljoen euro. Vooral in duurzaamheid en efficiëntie, want de verkoop staat onder druk. 'Ik wil mijn zoon een performante brouwerij geven', zegt Alain De Laet, die zijn eigen carrière in precaire omstandigheden moest beginnen.