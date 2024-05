De honden- en kattenbrokken van het West-Vlaamse Edgard & Cooper - goed voor 100 miljoen euro omzet per jaar - worden opgeslokt door de eigenaar van Häagen-Dazs. Koen Bostoen en Louis Chalabi kwamen op het idee voor het bedrijf na een gesprek over hun honden. Later haalden ze studievriend Jürgen Degrande erbij.