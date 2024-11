Landbouwreus ADM kampt weer met onregelmatigheden in boekhouding

Het Amerikaanse concern Archer Daniels Midland (ADM), een van de grootste landbouwbedrijven ter wereld, heeft opnieuw te maken met onregelmatigheden in zijn rekeningen.

Het beursgenoteerde ADM heeft zelf geen boerderijen, maar is wel een van de grootste verwerkers van en handelaars in landbouwgewassen ter wereld. Het concern was vorig jaar goed voor omgerekend 88 miljard euro omzet en zo'n 42.000 werknemers. Het vormt samen met Bunge, Cargill en (Louis) Dreyfus het fameuze kwartet ABCD, dat een flink deel van de wereldwijde graanhandel domineert.

Dit jaar prijkt ADM een eeuw op de beurs van New York. Dat maakt het des te opvallender dat de groep al voor de tweede keer in 2024 boekhoudkundige problemen moet opbiechten. Begin dit jaar diende ADM de publicatie van zijn resultaten uit te stellen en zijn financieel directeur op verlof te sturen. De man nam intussen ontslag. In maart zag het concern zich als gevolg van de ontdekte fouten verplicht de rekeningen van zes boekjaren te corrigeren.

Verkeerd geboekt

Deze week is het opnieuw prijs. ADM gaat de cijfers van 2023 en de eerste helft van dit jaar aanpassen na het ontdekken van nieuwe problemen in zijn boeken. Die draaien rond verschillende vormen van verkeerd geklasseerde inkomsten. De groep zag zich genoodzaakt de telefonische toelichting bij haar derdekwartaalcijfers op het laatste moment af te blazen. Ze zei wel dat ze geen wezenlijke impact op de cijfers verwacht.