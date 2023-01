Een overvloedig aanbod en tegenstrijdige informatie hebben onze relatie met het eten op ons bord verstoord. Vlees eten? Moet alles lokaal? En is er nog wel plaats voor landbouw in de Lage Landen? De Nederlandse Louise Fresco, een van de belangrijkste denkers over voeding, brengt in een nieuw boek de nuance waaraan het zo vaak ontbreekt.