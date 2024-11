West-Vlaamse frietkoning Clarebout opent fabriek in Duinkerke: 'De ruimte om te verdubbelen is er, dat was een voorwaarde'

De West-Vlaamse ondernemer Jan Clarebout maakte van zijn bedrijf voor diepvriesfrieten in 35 jaar tijd een wereldspeler. Voor verdere expansie rekent het op zijn nieuwe fabriek in Duinkerke. Daar wordt binnenkort zo'n 2.200 ton aardappelen per dag verwerkt. 'In Vlaanderen zo'n vestiging bouwen is onmogelijk geworden.'