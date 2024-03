Jong Geweld | Caroline Vercauteren (BonMush): 'Ik neem bestellingen van supermarkten soms te persoonlijk op'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Caroline Vercauteren (35) van BonMush. Zij bouwde het charcuteriebedrijf van haar schoonouders om tot een vegetarische slagerij. Die omslag leverde de West-Vlaamse een nominatie op voor een VLAIO-award van de Vlaamse overheid voor bedrijven met een betekenisvolle impact.