Jong Geweld | Nicholas De Nil (Bizzcontrol): 'Blijkbaar geef ik niet genoeg complimenten'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Nicholas De Nil (37) van Bizzcontrol, een adviestool die boekhouders helpt om inzichten te halen uit de boekhouding van bedrijven. Het bedrijfje lanceerde zich recent in Nederland.