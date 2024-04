Jong Geweld | Roeland Delrue (Aikido): 'Het gaat voortdurend rap en traag tegelijk voor ons'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Roeland Delrue, de medeoprichter van Aikido, de Gentse cyberspecialist die eerder deze maand door de Noorse softwarereus Visma werd aangetrokken om in te staan voor de risicocontrole bij zijn 170 dochterbedrijven.