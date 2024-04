Jong Geweld | Tibbe Verschaffel (Planet B): 'Tegen mijn oma zeg ik dat ik het nieuwe Unilever wil worden'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Tibbe Verschaffel (28) van Planet B, een Gentse start-up met milieuvriendelijke producten. Onder Planet B valt ook WONDR Care, dat plasticvrije natuurlijke shampoobars maakt. Onlangs opende het een tweede winkel, op de Meir in Antwerpen.

Hoe legt u aan uw grootmoeder uit wat uw bedrijf doet?

'Ik ben overambitieus, dus ik zeg tegen mijn oma dat ik het nieuwe Unilever wil worden. We willen zo gezond mogelijke producten maken voor mens en planeet. Het is de bedoeling de FMCG-companies (Fast-Moving Consumer Goods-bedrijven, zoals Unilever, Nestlé, Procter & Gamble en Coca-Cola, red.) van de toekomst te worden. Als we met z'n allen duurzamere en gezondere keuzes maken, worden ook de politieke beslissingen duurzamer. Eigenlijk ben ik een activist die ondernemen gebruikt als een tool om de wereld te verbeteren.'

Wat was het hoogtepunt in uw ondernemerscarrière?

'Met Bambooze, onze herbruikbare bamboerietjes, liggen we in Duitsland in 2.000 winkels. Dat was een gigantische deal, waarmee we ook veel moeilijkheden hadden. We moesten tests doorstaan om er te mogen verkopen. Alles verliep goed, tot we twee weken voor onze levering te horen kregen dat we de warmtetest - twee uur in 70 graden Celsius - niet hadden doorstaan. Voor Aldi kon de deal niet doorgaan. Ik heb toen snel gehandeld: een nieuwe labotest aangevraagd voor dranken op kamertemperatuur en manueel 120.000 doosjes met rietjes gelabeld. Het was stressvol en veel mensen zouden opgeven, maar we hebben ons erin vastgebeten en zijn nu te koop bij Aldi.'

Is er ook een dieptepunt in uw parcours?

'Niet elk product slaat even goed aan. Bij WONDR hebben we naast de zeepbars ook de WONDR Liquids. Dat is een poeder dat je met kraantjeswater in het herbruikbare flesje oplost. Voor veel consumenten is het een moeilijke gedragsverandering. Een shampoobar is makkelijk: die gebruik je in de douche en hang je vervolgens weer aan de muur. Met de herbruikbare flesjes moet je een handeling doen: vullen, mengen, een nachtje laten rusten. De overstap is daardoor soms te groot. De klanten die het al eens kochten, keren gelukkig wel terug.'

Waar bent u het meest trots op?

'Op mijn team. Ik denk dat we van alle start-ups het beste team hebben. We zijn allemaal strevers en verrijken elkaar in kennis en verstand. Good people like to work with good people.'

Hebt u al eens een werknemer moeten ontslaan?

'Toen het in 2021 voor de allereerste keer gebeurde, ben ik daar drie weken slecht van geweest. Maar hoe meer je het moet doen, hoe makkelijker het wordt. Je weet ook dat je het voor de rest van het team doet. Als je je bedrijf laat sputteren, moet je op termijn misschien meerdere mensen laten gaan. Soms is het voor beide partijen de beste keuze. Een ontslag komt ook niet uit het niets, er is vaak heel wat feedback aan voorafgegaan. Ik ben emotioneel verbonden met het team, maar ik probeer er rationeler in te zijn.'

Waar wilt u binnen tien jaar staan met Planet B?

'Ik wil dat Planet B een beursgenoteerd bedrijf wordt. De komende jaren wil ik een crowdfunding voor aandelen organiseren. En vanaf 2026 hoop ik kapitaal op te halen om andere merken te kopen voor in de Planet B-familie. Ik geloof dat je groot moet worden om impact te maken. Een biowinkel heeft de beste intenties, maar maakt alleen lokaal impact. Ik wil een bedrijf maken van de consument voor de consument, mét impact op grote schaal. Daarvoor moet je naar de beurs.'