Kristof De Vos (softwarebedrijf Ordolio): ‘Ik maak mijn hoofd leeg door karting, ik wil altijd net iets beter doen'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Kristof De Vos (27), serieondernemer, medeoprichter en CEO van het softwarebedrijf Ordolio uit Heist-op-den-Berg, dat een kapitaalronde van 185.000 euro afrondt.