De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord. Vandaag: Enzo Maenhaut (33 jaar) van Cyclo Studio. De outdoorspinning heeft al vijf locaties en haalde Jeroen De Wit van Teamleader aan boord als aandeelhouder.