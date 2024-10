Jong Geweld | Chris Van de Voorde (JUUNOO): 'De bestuurders twijfelden of ik nog wel de juiste CEO was. Pijnlijk'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord. Vandaag: Chris Van de Voorde (39) van JUUNOO, dat doorbreekt met circulaire binnenwanden en vergaderboxen. Het Franse miljardenbedrijf Saint-Gobain stapte in als investeerder.