Jong Geweld | Dennis Van Peel (Have a Roll): 'Iedereen denkt dat je met zes winkels zwemt in het geld. Dat is niet zo'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord. Vandaag: Dennis Van Peel (28). Met vijf vestigingen van Have a Roll, een keten voor 'vegan cinnamon rolls', en de Antwerpse plantaardige bakkerij Funk combineert hij bakken en ondernemen.