De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord. Vandaag: Evi Van der Plas (34), de CEO van het laadpalenbedrijf e-RS uit Affligem, dat in zijn eerste boekjaar al 1,8 miljoen euro omzet boekte.