De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord. Vandaag: Jeroen Coussement (35) van het Gentse Factry, dat software maakt om bedrijven in de procesindustrie te helpen met digitalisering en het beheer van hun productieproces.