Jong Geweld | Lowie Vercraeye (Brauzz): ‘Onze eerste bruistablet was te groot voor de fles waar ze in moest. Dat vergeet ik nooit’

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord. Vandaag: Lowie Vercraeye (27) van Brauzz. De start-up bedacht een oplossing voor wegwerpplastic in de schoonmaakindustrie: strips en poeders die oplossen in kraantjeswater.