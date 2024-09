De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord. Vandaag: Ludwig Dumont (37) van het Antwerpse Willow, dat tools ontwikkelt voor het beheer van sociale media. Het bedrijf lanceert eerstdaags een AI-bot om dat nog eenvoudiger te maken.