Jong Geweld |Nick Vandesype (Predikt): 'Zelfs multinationals nemen nog te veel beslissingen op basis van buikgevoel'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Nick Vandesype van het Belgisch-Zwitserse Predikt, dat met behulp van artificiële intelligentie financiële voorspellingen doet voor multinationals en deze week 750.000 euro ophaalde bij investeerders als Louis Jonckheere (Wintercircus) en Joris Van Der Gucht (Silverfin).