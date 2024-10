Lorenz Bogaert, oprichter StarApps en Netlog: 'Spring uit die gouden kooi'

In het tweede seizoen van de videoreeks 'Wat Als?' brengt De Tijd ondernemers voor de camera om te praten over hun dromen en ambities en hun persoonlijke en professionele traject. In de derde aflevering: Lorenz Bogaert, serieondernemer, techinvesterdeerder en oprichter van de Gentse start-upfabriek StarApps en de sociaalnetwerksite Netlog.