De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Niels Vandecasteele (35) en Steven Callens (34) van Sunday. Dat regelt de merchandising van onder meer Zalando, TikTok, IJsboerke en Booking.com.