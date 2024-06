De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Alexander Mertens (31), van The French Kiss Club. De Antwerpse start-up met wijn in blik zette onlangs zijn eerste stappen in het Verenigd Koninkrijk en is sinds deze week te verkrijgen bij Delhaize.