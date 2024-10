De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord. Vandaag: Benjamin Eysermans (34) van Bao Living. De maker van modulaire bouwoplossingen haalt 1,5 miljoen euro op bij het investeringsfonds Entrevest en het aannemersbedrijf BESIX.