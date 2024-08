Jong Geweld | Berten Knaepen (MyGamePlan): 'Als we een club als Bayer Leverkusen strikken, geeft dat altijd een kick'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Berten Knaepen (28) van MyGamePlan, een Leuvense start-up die voetbalclubs hun prestaties helpt te verbeteren met datavisualisatie. Het bedrijf heeft net zijn eerste kapitaalronde afgerond.