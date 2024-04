Jong Geweld | Cédric Herregodts (Flowsparks): 'Ik moet mijn werknemers meer tijd geven om bij te leren'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Cédric Herregodts (36), de topman van de e-learningspecialist Flowsparks. Het Gentse softwarebedrijf lanceerde onlangs een door artificiële intelligentie aangedreven assistent.