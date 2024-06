Jong Geweld | Laurens D'Hoore (Thrive): 'Mijn oma zei: Laurens verkoopt bier, hij heeft nochtans degelijke studies gedaan'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Laurens D'Hoore (33) van Thrive. Zijn alcoholvrije sportbier ligt nu drie jaar in de Belgische winkelrekken en is aan een internationale opmars bezig.