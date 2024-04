Jong Geweld | Laurens De Vos (Frolight): ‘Het zou fantastisch zijn te weten dat we aan elk glas wijn hebben meegewerkt’

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Laurens De Vos (35), medeoprichter van Frolight, een bedrijf gespecialiseerd in vorstbeschermingsoplossingen voor wijngaarden of andere gewassen. Het sloot vorige week een commerciële samenwerking af met Bekaert.