Jong Geweld | Maxime Snick (Octave Energy): 'De feestjes zijn minder decadent dan vroeger'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Maxime Snick (35), een van de drie oprichters van Octave Energy. De start-up heeft verspreid over vijftig locaties in België al een omvangrijk batterijpark bij elkaar gepuzzeld.