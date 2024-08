Jong Geweld | Pieter Moeremans (First Response): 'Ik ben een chaoot, maar dat is soms een voordeel'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord. Vandaag Pieter Moeremans (34) van First Response, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het heel snel bouwen van digitale applicaties. Met behulp van low-code/no-code kan het software op maat aanleveren in minder dan 24 uur.