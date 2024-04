De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Sarah Renson, (30) patissier uit Leuven. Sinds kort is ze te zien in haar nieuwe bakprogramma, 'Sarah’s Sweet Table', op de kookzender Njam!.