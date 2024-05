De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Sebastian Hamers, die samen met Ruben Verplancke (financieel directeur) en Romeo Martens Sealution oprichtte. Dat ontwikkelt technologie voor datacommunicatie op schepen.