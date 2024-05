Jong Geweld | Wouter Janssen, CEO Tekst.ai: 'Zelfs tijdens het lopen blijf ik aan de business denken'

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: Wouter Janssen (25), de CEO en medeoprichter van Tekst.ai. De Gentse start-up haalde onlangs geld op met Entourage Capital, van Showpad-oprichter Pieterjan Bouten.