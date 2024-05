Sam Chartouni, CEO Aerobel: 'Mijn grote droom? Mars leefbaar maken'...

In de videoreeks 'Wat Als?' brengt De Tijd jonge ondernemers voor de camera om te praten over hun dromen en ambities en hun persoonlijke en professionele traject. Vandaag: Sam Chartouni, de CEO van Aerobel. Het Limburgse bedrijf ontwikkelt duurzaam isolatiemateriaal.

'In mijn garage bouwde ik een niet zo veilig - maar wel zeer efficiënt - labo. Na twaalf maanden experimenteren bereikte ik een doorbraak.' Sam Chartouni (30) blikt terug op de start van zijn scale-up Aerobel.

De Limburger ontwikkelde een technologie om Aerogel, een dure superisolator uit de ruimtevaart, duurzaam in de bouw in te zetten. 'De opstart van Aerobel was een moeilijke periode. Mijn familie dacht dat ik gek aan het worden was. Ik ben geen ingenieur of chemicus, maar mijn obsessie was zo groot dat ik er zeker was dat mijn uitvinding ging slagen. Ik heb er nooit aan getwijfeld.'

Wat maakt Aerobel exact? 'We maken innovatief, ecologisch isolatiemateriaal van afval. Ons materiaal isoleert dubbel zo goed en is ook extreem brandwerend. Het kan letterlijk levens redden. We kunnen zeggen dat we het beste isolatiemateriaal ter wereld hebben.' Chartouni wist enkele grotere zakenpartners te overtuigen om mee in zijn verhaal te stappen. Onlangs haalde het bedrijf 30 miljoen euro op om in Genk zijn eerste fabriek te zetten.

U kunt het video-interview hier bekijken.

Sam Chartouni

De weg naar succes is geen easy road, zegt de ondernemer. 'Als starter steek je heel veel tijd en energie in je bedrijf, maar je krijgt er weinig van terug. Je hebt veel tegenslagen en moeilijke momenten. Je maakt aan het begin van de rit een strategisch plan, maar dat kan je nooit opvolgen.'

Kapitaal ophalen is heel mooi, maar focus eerst op je product. Sam Chartouni CEO Aerobel

Chartouni geeft enkele tips aan jonge ondernemers. 'Focus op je product. Je kan misschien heel goed pitchen, een ambitieus iemand zijn en een goede ondernemer. Maar uw product is wat telt. Het moet waanzinnig goed zijn. Kapitaal ophalen is heel mooi, maar daarvoor moet het product sterk genoeg zijn.'

Hoe kijkt Chartouni naar de toekomst? Hoe maakt hij als ondernemer keuzes? En wat als the sky the limit is? 'Mijn grote droom? Mars leefbaar maken door Aerogel.' De rest ziet u in de video hierboven.

