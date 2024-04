VIDEO | Daan De Wever, CEO Dstny: 'Ik heb niets aan een team met alleen volgers'

In de videoreeks 'Wat Als?' brengt De Tijd jonge ondernemers voor de camera om te praten over hun dromen en ambities en hun persoonlijke en professionele traject. Vandaag: Daan De Wever, de CEO van het Dstny. Onlangs zette het telecombedrijf zijn eerste stappen in Amerika.

'Elke start-up is een survival. Je moet market fit hebben, een positie vinden in de markt, maar ook geluk en toeval spelen mee.' Daan De Wever blikt terug op de moeilijke start van Dstny. 'In 2008 namen we een kleine failliete telecomoperator over. We verloren heel veel geld, meer dan 100.000 euro per maand. En dat net tijdens de financiële crisis, wat het heel moeilijk maakt om geld te vinden als start-up. We zijn toen virtueel failliet geweest.'

Vandaag is Dstny een Europese aanbieder van cloudgebaseerde bedrijfscommunicatie. Het telt meer dan 1.000 medewerkers in zeven Europese landen. 'Vroeger had elk bedrijf een telefooncentrale, vandaag doen wij net hetzelfde, maar volledig in de cloud. Wij brengen alle kanalen samen zodat een bedrijf continu een overzicht heeft van hoe het zijn klanten kan bereiken.'

De Wever richtte Dstny samen met zijn broer op Ondernemen met familie, niet iedereen raadt het aan. 'We zeggen altijd dat zonder Samuel het bedrijf niet had bestaan, want hij is de techneut. En zonder mij was het dertig keer kleiner geweest.' De twee broers hebben elk hun specialisatie. 'Samuel werkt voor onze technologie, hij is de hele dag bezig met bits en bytes. Eigenlijk versta ik daar niet veel van. En alles wat ik doe, verstaat Samuel wel, maar doet hij niet graag. Dat maakt ons complementair.'

U kunt het video-interview hier bekijken.

Daan De Wever

What's next?

In het video-interview geeft De Wever enkele tips voor startende ondernemers. 'De dag dat je als ondernemer achteruit kijkt, is het over and out. Je moet een cultuur kweken waarin mensen continu bezig zijn met: 'What's next?' en zelfs 'What's next after next?'. Ik heb niets aan een team met alleen volgers. Wij hebben mensen nodig die battles durven aan te gaan als ze voelen dat het belangrijk is voor het bedrijf.'

Wat de toekomst berngt voor Dstny? 'We hebben net ons eerste grote contract in Amerika getekend. Analisten zien ons nu al als een grote speler in Europa, maar eigenlijk zijn we nog piepklein en hebben we een gigantische opportuniteit om te groeien. Zolang we het plezant vinden blijven we dat doen.'

Wat Als? In de videoreeks 'Wat Als?' wil De Tijd ondernemers inspiratie en een shot energie geven. Met hun antwoorden op 'Wat Als?'-vragen geven tien jonge CEO's een inkijk in hun professionele leven, met tips om uw ondernemersdromen te laten uitkomen. Bekijk alle video's op het YouTube-kanaal van De Tijd.