'We bouwen een shaker voor 16 miljoen cocktails per jaar'...

De Tijd brengt onder de vlag WAW! nieuws over starters en groeibedrijven. In de rubriek Jong Geweld laten we beloftevolle ondernemers aan het woord over hun parcours. Vandaag: de broers Felix en Victor Höfte, en neef Dimi Lesseine, de oprichters van Weekend Drinks, dat voorgemixte cocktails maakt, op vat en in flessen, voor festivals en horecazaken. Het bedrijf haalde deze week 1,5 miljoen euro op voor expansie.

Hoe is het idee ontstaan om cocktails op vat te maken?

'Zeven jaar geleden stonden we met ons drieën op het Gentse festival Copacabana aan te schuiven aan de cocktailbar. Dat ging totaal niet vooruit. Ze stonden alles met de hand te shaken. Aan het bierkraam ernaast liep alles vlot. Waarom geen cocktail van de tap, dachten we. We kochten gin, sappen en suiker in de Aldi, een vat en een tweedehandstapinstallatie van 200 euro. Na een jaar hebben we ons eerste vat - Gin Sour - opengemaakt in de tuin van Dimi. De kwaliteit was verrassend goed.'

Wat is het hoogtepunt in uw carrière als ondernemer?

'Er zijn er heel wat, onder meer onze eerste klant: Copacabana. We hadden in een scoutslokaal 200 liter mojito gemaakt. Na de vrijdagavond zaten we door de voorraad. We moesten bijmixen voor de rest van het weekend. Daarna volgde Polé Polé op de Gentse Feesten: 200 vaten van 20 liter. Maar de grote doorbraak is pas vorig jaar gekomen.'

Wat was het dieptepunt?

'De coronaperiode, en elk jaar weer die winters zonder festivals. Dat was gewoon kut. Sinds vorig jaar zijn we veel minder seizoensgebonden door de lancering van cocktails in flessen voor de horeca en delicatessenzaken.'

Waar willen jullie over vijf jaar staan?

'Vorig jaar verkochten we 200.000 liter cocktails. De populairste op vat zijn mojito en Aperol Spritz, en op fles Pornstar Martini en Espresso Martini. Dit jaar willen we dat verdubbelen. We investeren in een eigen installatie, een grote cocktailshaker, met een capaciteit van 2 miljoen liter of 16 miljoen cocktails per jaar. We bouwen die op de groei voor de komende vijf jaar. Onder andere daarvoor hebben we 1,5 miljoen euro opgehaald bij business angels (waaronder de Hubo-familie De Cuyper, red.), PMV en Belfius.'

Wanneer hebt u uw eerste werknemer aangeworven?

'Pas begin vorig jaar. Meteen drie verkopers - om onderlinge concurrentie te hebben en om de verschillende regio’s te dekken. Een Antwerpenaar verkoopt niet gemakkelijk iets in Gent, en omgekeerd. Er is een bonussysteem en iedereen heeft aandelenopties. Dat motiveert.'

Keert u zichzelf een loon uit?

'In het begin niet. Zot veel verschil maakte dat niet voor mij (Felix, red.). Ik was student en verdiende toch niets, maar de anderen hebben hun job opgezegd. We hadden toen maar één auto, waarmee we alles moesten doen. Zowel woon-werkverkeer als potentiële klanten bezoeken. Dat was puzzelen. Daarna zijn we naar 300 euro loon per maand gegaan. In jaar drie was dat 1.500 euro. Nu zitten we tussen 2.500 en 3.000 euro, en hebben we elk een auto.'

Vieren jullie mijlpalen?

'Te weinig. We hebben onlangs een extra pand gehuurd als magazijn. Iemand zei ons dat dat een mijlpaal is. Wij hadden dat totaal niet door. We denken gewoon: oké, what’s next.'

Drie oprichters van dezelfde familie, hoe vlot dat?

'Het helpt dat we met een oneven aantal zijn. Dan hak je sneller knopen door. Het is dan twee tegen een. Onlangs hebben we met een hr-consultant een oefening gedaan om elkaars sterktes en zwaktes te bespreken. Dat doet wel deugd, want dat zijn zaken die we onderling eigenlijk niet luidop zouden zeggen.'