De balans | Sara Bals, nanowetenschapper: 'Niemand in onze familie wist goed wat dat was, de universiteit'

Deze week kende de European Research Council (ERC) een beurs van 10 miljoen euro toe aan nanodeeltjesonderzoek waarbij natuurkundige Sara Bals (47) nauw betrokken is. Mogelijke toepassingen: ziekenhuisbacteriën of tandplak afbreken, maar ook de ontwikkeling van 6G. Hier maakt het hoofd van de onderzoeksgroep Electron Microscopy for Materials Science (EMAT) aan de Universiteit Antwerpen haar persoonlijke balans op.