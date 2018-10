Aandeel Nyrstar keldert na kritisch analistenrapport

Aan de lijdensweg van Nyrstar op de beurs komt maar geen einde. Het aandeel dondert nogmaals 25 procent lager en bereikte even 1,45 euro. Dat is de laagste koers ooit. Ook de bedrijfsobligaties van de zinkgroep noteren op een dieptepunt.

De zware schuldenlast van Nyrstar – circa 1,6 miljard euro - is al langer een grote bron van zorgen. De volledig omgevormde multimetalensmelter in het Australische Port Pirie en de heropstart van de Myra Falls-mijn in Canada moesten in voldoende kasstroom voorzien om de schulden geleidelijk af te lossen, maar de markt zit tegen.