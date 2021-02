Adity Mittal volgt zijn vader op aan hoofd van 's werelds grootste staalbedrijf

Aditya Mittal wordt weleens ‘de eeuwige stagiair’ genoemd. Al decennia warmt hij zich op om zijn vader op te volgen aan het hoofd van ’s werelds grootste staalgroep. Eindelijk is het zover.

De 45-jarige zoon van de schijnbaar eeuwige staalkoning Lakshmi Mittal wordt de nieuwe CEO. Zijn vader, die 71 wordt en de functies van voorzitter en CEO combineert, wordt ‘uitvoerend voorzitter’.

Hoewel vader Mittal zich terugtrekt uit de dagelijkse operaties van de staalreus met een beurswaarde van 20 miljard euro, is het maar de vraag of werkelijk veel verandert. Zoon Aditya is al twee decennia de financieel directeur en de CEO van de Europese poot van de groep, en voert al jaren de titel president, boven alle andere directieleden. ‘We werken nauw samen sinds Aditya in 1997 bij het bedrijf kwam en de voorbije jaren runden we het samen’, zei Lakshmi Mittal bij de bekendmaking van de troonsopvolging. ‘We zullen dat blijven doen.’

Hoe voorkomend en charmant Aditya Mittal in de omgang ook is, hij geldt als een scherpe en harde zakenman. Hij werd in Calcutta geboren en groeide op in Indonesië. Aan de prestigieuze Amerikaanse businessschool Wharton studeerde hij magna cum laude af . Daar leerde hij ook zijn vrouw Megha kennen, die tot 2019 eigenaar en voorzitster van het Duitse modehuis Escada was. Het echtpaar heeft twee dochters.

Investeringbankier

Op advies van zijn grootvader, die zich opwerkte tot mede-eigenaar van een staalfabriek in Calcutta en zo het concern oprichtte, begon Aditya zijn carrière buiten het familiebedrijf. Hij werkte een jaar als investeringsbankier bij Credit Suisse. In 1997 ging bij het bedrijf aan de slag, geïnspireerd door de vele bezoeken aan de staalfabrieken als kleine jongen.

Twee jaar later werd hij meteen in de divisie fusies en overnames gezet, een cruciale rol in de ambitieuze expansieplannen van zijn vader. In 2004 werd hij financieel directeur. Hij was nauw betrokken bij de 26 miljard euro kostende overname van Arcelor in 2006, de grootste overname ooit in de staalsector. Door die strategische zet werd het bedrijf marktleider.

Lagekostenstaal

Toen hij in 2011 aan het hoofd van de Europese fabrieken kwam, maakten de Luikse vestigingen meteen kennis met de koele cijferaar in Aditya Mittal. Hij voerde een forse herstructurering door, waarbij 2.000 werknemers hun job verloren.

Het familiefortuin van de Mittals, die met 36 procent van de aandelen een controlemeerderheid in het concern hebben, wordt geschat 14,5 miljard dollar. Daarmee staat ze op 162ste plaats in de ranking van het zakenblad Forbes. Aditya is een gulle weldoener bij allerhande liefdadigheidsorganisaties, waaronder de NSPCC, een Britse organisatie die vecht tegen kindermisbruik. In 2008 doneerden Mittal en zijn vrouw 15 miljoen pond aan het Londense kinderziekenhuis Great Ormond Street Hospital.