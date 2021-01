Agfa plaatst zorgenkind in quarantaine

Door de krimpende markt voor drukwerk moet Agfa-Gevaert zijn afdeling Offset Solutions reorganiseren. In ons land werken naar schatting ruim 100 werknemers voor de tak.

In een kort persbericht kondigde de beeldvormingsgroep uit Mortsel donderdag aan dat de afdeling Offset Solutions afgezonderd wordt in een aparte juridische entiteit. Het businessmodel van de afdeling wordt herbekeken om de rentabiliteit in een krimpende markt te herstellen. Daarbij worden zowel het productaanbod als de organisatiestructuur vereenvoudigd.

Offset Solutions omvat producten en diensten voor drukkerijen, zoals de productie van drukplaten. Het was al langer duidelijk dat het niet goed ging met de afdeling. De papieren oplages van kranten en tijdschriften zijn al jaren in dalende lijn door het toenemende digitale leesgedrag. Vorig jaar kwam daar ook nog eens de coronacrisis bovenop, die de vraag naar reclamedrukwerk scherp deed dalen.

De gevolgen toonden zich al duidelijk in de resultaten over het tweede en derde kwartaal. Offset Solutions boekte tussen begin juli en eind september 2020 een omzet van 168 miljoen euro, ruim een vijfde minder dan een jaar eerder. De brutomarges daarop volstonden niet om de kosten en investeringen te dekken, waardoor de afdeling 12 miljoen euro in het rood dook.

Bikkelharde concurrentie

Het ‘nieuwe’ Agfa-Gevaert De groep uit Mortsel bestaat uit vier grote poten: -Offset Solutions (41 procent van de omzet): drukplaten en andere oplossingen voor drukkerijen. - Radiology Solutions (28 procent): toestellen en software voor radiologieafdelingen van ziekenhuizen. - Digital Print & Chemicals (17 procent): printers en inkten voor industriële toepassingen. - Healthcare IT (14 procent): Agfa verkocht vorig jaar een groot deel van deze afdeling, met name IT-systemen voor ziekenhuizen, maar behield een deel van de activiteiten in medische beeldvorming. De groep tekende in 2019 voor een omzet van 2,2 miljard euro. Na de verkoop van Healthcare IT zal dat een stuk minder zijn. Over de eerste negen maanden van 2020 beliep de omzet nog 1,24 miljard euro.

Offset is in omzet de belangrijkste tak van het 'nieuwe' Agfa, de activiteiten die overblijven na de lucratieve verkoop van het gros van de IT-afdeling. Door de zwakke prestatie van de afdeling ging ook het nettogroepsresultaat in het derde kwartaal 25 miljoen euro onder nul.

De Franse Agfa-topman Pascal Juéry greep na de eerste coronagolf al in door twee fabrieken voor drukplaten te sluiten, in het Franse Pont-à-Marcq en het Britse Leeds. Daarbij gingen ongeveer 250 jobs verloren. Toen was de boodschap dat de rentabiliteit van de afdeling tegen het vierde kwartaal zou worden hersteld, maar de nieuwe ingreep plaatst daar vraagtekens bij.

‘De verwachting is dat de activiteit zich ook na corona niet zal herstellen tot een voldoende rendabel niveau’, zegt Marc Luyten van de socialistische bediendevakbond BBTK. ‘Enerzijds omdat de marktvraag structureel blijft dalen, maar ook door de bikkelharde concurrentie uit China en het Verre Oosten.’ Het beurshuis Degroof Petercam denkt dat de afdeling over heel 2020 een operationeel verlies van 32 miljoen euro zal boeken, tegenover een nulresultaat in 2019.

Bedienden

De vakbonden wachten voorlopig op meer informatie om de eventuele sociale impact te kunnen inschatten. Volgende week begint de directie met informatierondes voor het personeel. Zeker is dat de afdeling in ons land geen productie heeft. Maar er zouden wel gevolgen kunnen zijn voor een groep bedienden – ‘wellicht meer dan 100’, volgens de bonden - in Mortsel. De Offset-afdeling heeft nog productiesites in Brazilië, China en Duitsland.

Door de patiënt in een soort quarantaine te plaatsen wil de directie een beter zicht krijgen op de kostenstructuur en de mogelijke remedies. 'Het wordt zo voor iedereen nog duidelijker op welke kosten gelet moet worden. Op langere termijn moet het ons bedrijf flexibeler maken’, zegt Agfa-woordvoerster Viviane Octus. Een aparte entiteit maakt het voor Agfa eenvoudiger om op zoek te gaan naar partners of zelfs overnemers voor de activiteit.

Financieel zou de reorganisatie voor Agfa geen probleem mogen zijn. Het bedrijf heeft nog zowat 400 miljoen over van de verkoop van zijn kroonjuweel, de afdeling Healthcare IT, aan het Italiaanse Dedalus voor zowat 1 miljard euro. Een deel van dat geld werd al gebruikt om de pensioenlasten en de schulden af te bouwen. Met het restant moet de Mortselse groep nu ook wat aandeelhouderswaarde creëren.