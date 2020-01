'Alstom en Bombardier bekijken spoorfusie'

De beide ondernemingen zouden de voorbije maanden gesprekken hebben gevoerd om te bekijken wat mogelijk is. Een spoordeal is een van de opties voor Bombardier om zijn portfolio, die ook zakenvliegtuigen omvat, te stabiliseren. Vorige week kelderde het aandeel Bombardier nog na een winstwaarschuwing.

Het is lang niet zeker of het daadwerkelijk tot een fusie zal komen, en ook de concurrentieautoriteiten zouden mogelijk hun zegje willen doen. Bijna een jaar geleden stelde de Europese Commissie nog haar veto tegen de overname van Alstom door de Duitse industriële groep Siemens. Voordien had Siemens nog gepraat met Bombardier.