Aluminiumbedrijf in Duffel mogelijk weer in etalage

De kans bestaat dat de belangrijke aluminiumfabriek van Duffel opnieuw van eigenaar verandert, nog maar een goed half jaar na de vorige keer.

Hier is er maar weinig rond te doen, maar in het Verenigd Koninkrijk blijft de val van de Brits-Australische financier Greensill Capital de gemoederen beroeren. Zeker nu almaar meer bekend raakt over de banden tussen Greensill en de politiek. Niet alleen de Britse ex-premier David Cameron komt daarbij in beeld, maar ook diverse ministers van de regering-Johnson.

Ook onder de klanten van Greensill zijn er slachtoffers, zoals de industriële groep GFG Alliance van zakenman Sanjeev Gupta (zie inzet). GFG kwam in moeilijkheden wegens de sterke afhankelijkheid van financiering door Greensill. Media zoals het persagentschap Bloomberg hebben het over 5 miljard dollar (4,2 miljard euro) aan kredietlijnen.

Een imperium in 30 jaar De eigenaar van de fabriek in Duffel is de Brits-Indiase ondernemer Sanjeev Gupta (49). Als zoon en kleinzoon van zakenlui en industriëlen startte hij al tijdens zijn economiestudies in 1992 in Cambridge zijn eigen tradingbedrijf op. Drie decennia later is zijn imperium GFG Alliance uitgegroeid tot een speler met zo’n 20 miljard dollar omzet en 36.000 werknemers in 30 landen. GFG bestaat vooral uit drie stukken: de staalgroep Liberty (het nummer acht wereldwijd buiten China in de sector), het aluminiumbedrijf Alvance en de energiespeler Simec. Daarnaast bezitten Gupta en zijn vrouw twee banken, een vastgoedbedrijf en een liefdadigheidsstichting.

De gevolgen bij GFG zijn al merkbaar op het terrein: dinsdag vroegen drie Franse vestigingen van Alvance, de aluminiumgroep van Gupta, bescherming tegen hun schuldeisers aan bij de rechtbank. Woensdag meldde Bloomberg dat de Amerikaanse private-equityspeler American Industrial Partners (AIP) een deel van de schulden van Alvance overgenomen heeft.

Daarmee zitten we in ons land, omdat het volgens Bloomberg onder meer gaat over de herfinanciering van een lening van zo’n 50 miljoen euro aan de aluminiumfabriek van Alvance in Duffel. Een woordvoerder van Alvance bevestigt dat er voor Duffel een herfinanciering gebeurde, ‘met een groot, internationaal schuldfonds’, maar zonder details te geven.

De woordvoerder voegt eraan toe dat bij de deal geen sprake is van de verkoop van aandelen van een van de Alvance-bedrijven. Dat valt ook te horen bij de vakbonden in Duffel, die intussen werden ingelicht. ‘Er zijn volgens de directie geen plannen om Duffel te verkopen’, zegt een vakbondsbron.

Toch schrijft Bloomberg dat AIP zich door de transactie in een positie bevindt om Duffel over te nemen. De private-equitygroep heeft heel wat ervaring met industriële activa, ook in de aluminiumsector. Duffel belandde nog maar in september bij Gupta en GFG, de vijfde eigenaarswissel sinds de oprichting in 1946.

Bij Alvance in Duffel, een van de grootste aluminiumwalserijen van Europa, werken zowat 1.000 mensen. In 2019 was het financieel gezonde bedrijf goed voor een omzet van 542 miljoen euro en 26 miljoen nettowinst. De aluminiumrollen van Duffel worden onder meer gebruikt in de bouw en voor de carrosserie van auto’s. Tot de klanten horen ronkende namen als Porsche, BMW en Audi.

Duffel had last van corona en ving de gevolgen onder meer op door tijdelijke werkloosheid. Intussen is er volgens de bonden weer sprake van een goedgevuld orderboek. De woordvoerder van Alvance zegt dat het bedrijf 'op volle capaciteit' draait en 'profiteert van een sterk herstel in zijn kernmarkten' en hoge aluminimumprijzen.

Het aluminium van Duffel komt van de grote Alvance-smelter in het Franse Duinkerke, die ook bij de schuldendeal betrokken is. Duinkerke is deels financieel afhankelijk van Nyrstar-eigenaar Trafigura, die genoemd wordt als mogelijke koper van de smelter. Trafigura schoof Duinkerke de voorbije dagen nog extra geld toe, weet Bloomberg. De groep is een van de grootste aluminiumtraders ter wereld, maar is bij ons vooral bekend als architect van de omstreden inlijving van de zinkreus Nyrstar. GFG bezit in ons land ook twee Luikse staalbedrijven.