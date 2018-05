Amerikaanse sancties dwingen top Russische aluminiumreus tot ontslag

De Russische magnaat Oleg Deripaska neemt afstand van de Russische aluminiumreus Rusal om Amerikaanse sancties te ontwijken.

In een poging om de VS te overtuigen de economische sancties tegen het bedrijf te laten vallen, heeft het Russische aluminiumconcern Rusal aangekondigd dat bijna de volledige top van het bedrijf ontslag neemt. Oleg Deripaska verkoopt zijn meerderheidsaandeel in het bedrijf.

Twee maanden geleden legden de Verenigde Staten zware sancties op aan Rusland, als represaille voor de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Daardoor mogen bedrijven met Amerikaanse klanten geen zaken meer doen met bepaalde Russische bedrijven. Vooral oligarchen met nauwe banden met het Kremlin werden getroffen.

De sancties deden het aandeel van Rusal meer dan 64 procent kelderen op de beurs van Hongkong sinds begin dit jaar, en deden de aluminiumprijzen stijgen. Rusal produceert 17 procent van alle aluminium buiten China.

Stromannen

In april milderden de VS al de sancties toen EN+, het investeringsvehikel van Deripaska, aankondigde dat hij zijn aandeelhouderschap in Rusal zal verminderen tot onder 50 procent. Het is niet bekend hoe groot het aandeel van Deripaska is in de aluminiumreus, maar analisten schatten het op meer dan 65 procent. Deripaska is ook afgetreden als directeur van Rusal.

Nu nemen ook CEO Alexandra Bouriko en zeven leden van de raad van bestuur ontslag. Het is de bedoeling onafhankelijke bestuursleden aan te stellen, maar waarnemers vrezen dat die stromannen van Deripaska kunnen zijn.

'De beslissingen die vandaag zijn doorgevoerd, zijn eigenlijk formaliteiten, maar ze tonen aan dat Deripaska klaar is om de VS een excuus te geven om de sancties te verlichten', zegt Kirill Chuyko, analist bij BCS Global Markets. 'Het Amerikaanse ministerie van Financiën zou die inspanningen kunnen aanvaarden.' De markten reageerden positief op het nieuws. Het aandeel Rusal won 7,4 procent in Hongkong.

Fortuin

Vandaag raakte ook bekend dat Oekraïne, dat in navolging van de VS sancties trof tegen Poetin-vazallen, Deripaska op een zwarte lijst heeft gezet. Rusal beheert een grote aluminiumfabriek in het land.