Antwerpse scheepswerf herrijst uit haar as

Het Belgische Engine Deck Repair pompt tientallen miljoenen euro in zijn Antwerpse scheepswerf. Na decennia vallen en opstaan, waait opnieuw een frisse wind door de beroemde Antwerpse droogdokken. Een nieuwe naam moet het bedrijf een internationale boost geven.

'Tegenover sommige reders die terugkomen, moeten we ons nog altijd bewijzen', zegt Stijn Van Doninck, de topman van Engine Deck Repair (EDR). 'Voor sommigen heeft de werf een bittere nasmaak. Dat is niet leuk. Ik weet hoe dat voelt. Als kleinere scheepshersteller en onderaannemer stond ik ooit aan de andere kant. Toen ik met mijn klanten naar hier kwam, was er altijd iets. Stakingen, prijzen die plots verdrievoudigden, mensen die afwezig waren. Gelukkig ligt dat achter ons.'

EDR is een van de grootste vijf scheepsherstellingswerven van Europa. Het bezit 36 hectare, zes grote droogdokken (voor schepen tot 312 meter lang, 50 meter breed en 8,5 meter diepgang), en een kade van 2 kilometer lang.

De gigantische omvang van de site, die ooit door het leven ging als het roemruchte Mercantile Beliard, Antwerp Ship Repair en Antwerp Dry Docks, was niet altijd een garantie voor succes. De afgelopen dertig jaar versleet de werf zes eigenaars en ging ze vijf keer overkop. De reden: een gebrek aan investeringen, slecht management en clashes tussen de directie en de vakbonden.

Comeback

Die periode lijkt afgesloten. De werf is bezig aan een comeback. De afgelopen jaren passeerden schepen van de grootste rederijen ter wereld. 'Enkele jaren geleden lag hier het grootste autoschip ter wereld, de Höegh Trigger, voor onderhoud', zegt Van Doninck. Recenter kregen we de Amazon Warrior op bezoek, een van de grootste twee schepen ter wereld die olielagen onderzoeken op de bodem van de oceaan.'

In 2018 herstelde de werf 160 schepen in haar dokken en aan de kades, goed voor een omzet van 40 miljoen euro. In 2019 waren dat 227 schepen. 'We braken alle records van de afgelopen 30 à 40 jaar', zegt Van Doninck.

Vorig jaar zat het orderboek propvol. Maar toen België in oktober als 'wereldkampioen coronabesmettingen' in het nieuws kwam, zag de werf in enkele weken twaalf opdrachten geschrapt worden. 'Zonder die afzeggingen hadden we onze groei aangehouden. Een slecht coronabeleid op overheidsniveau besliste daar anders over.'

2021 wordt beter, denkt Van Doninck. 'Op voorwaarde dat we de pandemie onder controle krijgen. Het moet mogelijk zijn de lijn aan te houden en voortdurend zeven à acht schepen in onze dokken en aan de kaai te hebben, zoals begin vorig jaar.'

Forse investeringen

De werf dankt haar heropstanding aan de Antwerpse scheepshersteller EDR. Die nam in 2013 Antwerp Shiprepair over met enkele partners. Sinds 2016 zet EDR als enige eigenaar de activiteit voort. Het kreeg financiële steun van de Zwitsers-Italiaanse rederij MSC, een van de grootste rederijen ter wereld en een van de belangrijkste klanten van de Antwerpse haven.

EDR ging met de grove borstel door de infrastructuur. De dokken, kranen en werkplaatsen zijn grondig aangepakt. Binnenkort krijgt de werf een nieuw hoofdgebouw, een nieuw wegennet en een splinternieuwe door het Antwerpse Havenbedrijf gefinancierde kade. 'Tegen 2024 zullen we zowat 42 miljoen euro in de werf hebben gepompt', zegt Van Doninck.

De goede resultaten zijn de aanzet voor een tweede fase, de internationalisering en het opkrikken van het imago. Een rebranding staat gepland. EDR wordt omgedoopt tot EDR Antwerp Shipyard. 'Internationale reders zien zo meteen wat we doen - een scheepswerf - en waar', zegt Van Doninck. 'Een marketingplan moet de werf wereldwijd in de schijnwerpers plaatsen en scheepseigenaars overtuigen dat Antwerpen een volwaardige oplossing is voor al hun problemen.'

'We willen in een adem genoemd worden met Damen', zegt commercieel manager Philippe Trouillard. De Nederlandse groep was begin jaren 90 eigenaar van Antwerp Shiprepair. Kwatongen beweren dat ze de Antwerpse werf liet doodbloeden en zo de concurrentie uit de markt nam.

Damen bezit scheepswerven van het Franse Brest over Nederland tot in Duitsland en is dé referentie in de sector. Als grootste scheepshersteller ter wereld is Damen minstens tien keer groter dan de Antwerpse werf. 'Ze hebben een enorm verkoopapparaat', zegt Van Doninck. 'Daar ben ik wel jaloers op. Maar ze herstructureren weer en krijgen kritiek voor hun prijsbeleid.'

Wat doet EDR beter? 'Veel concurrenten proberen gedokte schepen zo lang mogelijk in het dok te houden', zegt Van Doninck. 'We proberen de schepen zo snel mogelijk het dok uit te krijgen, zijn transparant in onze prijzen en werken niet met verborgen kosten. Op het eerste gezicht zijn we duurder, waardoor we soms contracten verliezen, maar op termijn loont het. De meeste klanten komen terug.'

Propellers

Met zijn rebranding wil EDR Antwerp Shipyard aantonen dat het meer doet dan onderhoud en herstellingen. 'We repareren ook schepen die in havens aan de kaai liggen en sturen technici mee aan boord voor onderhoudswerken', zegt Van Doninck. 'Vorig jaar installeerden we op de werf scrubbers of gaswassers op schepen. Dat zijn projecten van enkele weken. Zulke reconversies zijn soms ingewikkelder dan de bouw van een schip.'

De werf is gespecialiseerd in het plaatsen van installaties die ballastwater aan boord van schepen zuiveren. Elk schip moet tegen 2025 zo'n installatie aan boord hebben. Dat voorkomt dat exoten zoals de wolhandkrab of de zebramossel bij het lozen van het water in regio's belanden waar ze niet thuis horen. 'We plaatsten er al 150,' zegt Van Doninck, 'maar de piek is voorbij.'

Een andere specialiteit is het retrofitten van scheepspropellers. 'Vroeger moesten schepen zo snel mogelijk varen, terwijl ze nu tegen 14 in plaats van 22 knopen varen. Tegen die snelheid verbruiken schepen met oude propellers meer. Die vervangen we door kleinere. De grote scheepsmotorenproducenten huren ons in om wereldwijd motoren te herstellen. Onze kracht is dat we die specialisaties combineren. Dat is de toekomst en leidt tot toegevoegde waarde in de haven van Antwerpen.'

De specialisaties zijn nodig om de moordende concurrentie vanuit Azië aan te kunnen. Een onderhoudsklus van 600.000 dollar in Europa wordt daar voor een derde van de prijs geklaard. 'Maar niet elke reder vaart naar China', zegt Van Doninck. 'We zien trouwens dat classificatiemaatschappijen die in Azië controles uitvoeren iets losser omspringen met de maritieme wetgeving dan hun Europese collega's. Dat leidt geregeld tot fouten, wat positief is voor ons. In China lagen veel schepen meer dan een jaar stil door de lange installatietijden voor scrubbers op de Chinese markt.'

Waar zit de grootste groei? 'Het snel logistiek aanleveren van onderdelen wordt belangrijker. We bouwden daarrond een hele infrastructuur uit' zegt Trouillard, terwijl hij ons rondleidt door de nieuwe gigantische magazijnen waar de grootste propellers netjes naast de kleinste scheepsonderdelen staan. 'We leveren niet alleen de service, maar ook de mensen die de onderdelen installeren. Het is een andere business, maar wel een met veel groeipotentieel', zegt Trouillard.