Aperam-topper Bernard Hallemans: 'De grote golf aan investeringen in Europa is voorbij'

Bernard Hallemans is een sleutelfiguur bij de inoxgigant Aperam, die de jongste vier jaar 300 miljoen in België investeerde. Hij gaat vol voor een groenere toekomst voor het energieslurpende bedrijf – ‘de aandeelhouders gaan niet graag lezen welke richting we uit moeten’ - maar waarschuwt tegelijk voor het economische heden in ons land en Europa.