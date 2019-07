Aperam waarschuwt voor extreme prijsdruk

De fabrikant van roestvrij staal zag de brutobedrijfswinst in het tweede kwartaal krimpen en blikt voorzichtig vooruit.

De omzet van Aperam zakte in het tweede kwartaal van 1,21 miljard euro vorig jaar naar 1,1 miljard euro, de brutobedrijfswinst naar 95 miljoen euro. Dat is minder dan de 101 miljoen euro waar analisten op rekenden .

Netto bleef er 57 miljoen over, of 0,69 euro euro per aandeel.