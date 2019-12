Apple koopt eerste 'koolstofvrij' aluminum

De Amerikaanse elektronicareus claimt de aankoop van 's werelds eerste commerciële partij koolstofvrij aluminium. De producent is het Canadese Elysis.

Elysis is een joint venture die de aluminiumreuzen Alcoa en Rio Tinto vorig jaar oprichtten om een nieuw procedé in de praktijk te brengen om aluminium te maken zonder een directe uitstoot van broeikasgassen. Apple liet toen al weten dat het die ontwikkeling zou steunen. Het investeerde, samen met de twee aandeelhouders en de Canadese overheid, 144 miljoen dollar in verder onderzoek.