Arbeiders ArcelorMittal Gent leggen werk neer

Honderden arbeiders van ArcelorMittal in Gent gingen woensdag niet aan de slag. Ze eisen een compensatie voor de werkwilligheid tijdens de coronacrisis en de risico's en een verbetering van de arbeidsomstandigheden. Ook donderdag wordt actie gevoerd.

De drie vakbonden - ABVV-metaal, ACV-CSC en ACLVB - bevestigen de onvrede. Woensdag legden zowat 300 van de 4.600 personeelsleden het werk neer op de site van de staalreus langs het kanaal Gent-Terneuzen. De actie krijgt de steun van de drie bonden, maar het is voorlopig onduidelijk of er een algemene staking op komst is.

Het sociaal protest nam woensdagavond af, maar donderdag voert een groep arbeiders opnieuw actie. Over de omvang van de actie is er voorlopig geen eenduidige informatie.

In een mededeling aan het personeel stelt de directie 'dat ze de bezorgdheden zal bespreken met de werknemers en de sociale partners. We gaan in dialoog en willen op basis daarvan de toekomst van ons bedrijf verder uitbouwen.' De verklaring wekt de indruk dat de top het signaal ernstig neemt, klinkt het in syndicale kringen.

Het personeel hoopt aanspraak te kunnen maken op een deel van de mooie winsten van ArcelorMittal.

Volgende maand beginnen bij ArcelorMittal de onderhandelingen over een tweejaarlijkse cao. De staalreus liet de voorbije maanden een indrukwekkende heropleving zien in zijn kwartaalcijfers. De industrie herpakt zich overtuigend na de coronacrisis. Het personeel hoopt aanspraak te kunnen maken op een deel van die winstcijfers.

