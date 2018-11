Arbeidsmarkt zkt. lasser (m/v)

De langst openstaande vacature in Vlaanderen is er een voor lasser. Het is symptomatisch voor het structureel tekort aan technisch personeel. ‘Geef me 100 man, en ik zet ze allemaal aan het werk.’

Sinds 25 november 2011, of net geen zeven jaar. Zo lang staat de vacature voor een elektrodelasser al open bij het engineeringbedrijf Inotec uit het West-Vlaamse Merkem. Daarmee kaapt ze de twijfelachtige eer weg om tot langstlopende vacature van Vlaanderen gekroond te worden.

Het is niet dat er zich in die zeven jaar nooit iemand heeft aangediend voor de plek, nuanceert Nina Van den Driessche van de VDAB. ‘Maar omdat het bedrijf altijd nieuwe mensen zoekt, blijft ze gewoon open. Het is een bekend knelpuntberoep.’

De langstlopende vacature van Vlaanderen is symptomatisch voor een breder probleem op onze arbeidsmarkt. Er is een structureel tekort aan technisch geschoold personeel, iets wat menig bedrijfsleider aan den lijve ondervindt. Zeker in de huidige aantrekkende economie is het bikkelen om werkkrachten te vinden die met hun handen aan de slag kunnen. Thierry Burki, CEO van de Belgische activiteiten van de Duitse engineeringgroep Bilfinger, weet er alles van. Hij geeft leiding aan 478 mensen, die zowel onderhoudswerken als nieuwbouwprojecten uitvoeren in vooral de petrochemische sector. Maar eigenlijk zouden dat er minstens 543 moeten zijn.

65 Vacatures Bij Bilfinger staan 65 vacatures open, op 478 mensen.

Burki heeft 65 vacatures openstaan, stuk voor stuk voor technisch personeel. Het blijkt een aartsmoeilijke opdracht om die posities in te vullen. ‘Geef mij 100 mensen, en ik zet ze allemaal aan het werk. Maar dat is een utopie. Ons aantal werknemers blijft al 20 jaar rond 500 hangen. De instroom is sowieso beperkt, maar door de vergrijzing en de concurrentiële arbeidsmarkt zien we logischerwijs ook regelmatig mensen vertrekken. Dat we niet alle posities ingevuld krijgen, beperkt onze groei.’ Die vergrijzing en de concurrentie beloven het nog erger te maken. Uit een recente sectorstudie blijkt dat, als er niets verandert, de sector ‘contracting and maintenance’ over tien à vijftien jaar een structureel tekort van 6.000 werkkrachten mag verwachten, op 60.000 posities. Een tekort van 10 procent, in het kloppend hart van de Vlaamse economie.

Onbekend is onbemind

Bilfinger is specifiek op zoek naar goede lassers en pijpfitters, twee essentiële beroepen om chemische installaties draaiende te houden. Een pijpfitter monteert, installeert en repareert allerlei soorten pijpen en leidingen. Door de hoge specialisatie - je moet meer kunnen dan twee platen aan elkaar lassen - zijn er aardig wat vaardigheden voor nodig. Maar dat is niet de voornaamste reden waarom het zo moeilijk is om mensen te vinden, zegt Burki, terwijl hij ons de loods binnen leidt waar de vroege ploeg bezig is aan een installatie voor Esso. ‘Die specialisatie, daar hebben we eigen opleidingen voor. De hoofdoorzaak voor de krapte is dat te weinig mensen voor deze job kiezen. Te weinig mensen weten wat het inhoudt, en onbekend is onbemind.’ Pijpfitter Luciano Marra, die er even komt bijstaan, grinnikt. ‘Het is dan ook moeilijk om je er iets bij voor te stellen. Zelfs die van mij weet nog altijd niet precies wat ik hier de hele dag doe (lacht).’

Het is pas als je iets leert kennen, dat je het ook als carrièreoptie kan zien. Thierry Burki CEO Bilfinger Benelux

Met de verhoogde aandacht voor STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics), is er wel meer aandacht voor technische beroepen. ‘Maar STEM is een heel breed begrip, dat te vaak wordt ingevuld met informatica, en te weinig met techniek. Versta me niet verkeerd, digitalisering is nodig en nuttig. Maar vaak dient het om een proces te optimaliseren en te ondersteunen. Op het einde van de dag heb je nog steeds iemand nodig die een las kan leggen. Dat is de basis. En zonder de basis ben je niets. Het begrip STEM wat verengen om ervoor te zorgen dat je ook de industrie kan blijven bedienen, zou geen slecht idee zijn.’

Plots vliegen de gensters om ons hoofd. Luciano is bezig een uit de kluiten gewassen leiding af te slijpen, wat voor vuurwerk zorgt. Ondertussen overlegt Burki even met de ploegbaas. Die weet nog niet of er morgen, zaterdag, ook een ploeg zal opgeroepen worden. Dat zal in de loop van de dag duidelijk worden. ‘Die werkomstandigheden zijn een andere belangrijke factor waarom mensen niet voor deze job kiezen’, zegt Burki. ‘Je werkt niet enkel in een risicovolle omgeving, wat veel discipline vraagt, maar dit werk vraagt ook enige flexibiliteit. Een chemische installatie moet blijven draaien. Dat betekent dat onze mensen soms ook in het weekend of ’s nachts moeten werken. Alleen maakt de Belgische regulering het moeilijk om die flexibiliteit ook te belonen, zonder er als werkgever je broek aan te scheuren.’

Grotere vijver

Net als de hele sector probeert Bilfinger zelf een mouw te passen aan het tekort. ‘De beste manier om een beroep te promoten is het laten zien’, zegt Burki. ‘Daarom nodigen we scholen uit om kinderen al op 9 à 10 jaar kennis te laten maken met dit werk. Hoe vroeger, hoe beter. Het is pas als je je ergens iets bij kunt voorstellen, dat je het ook als een carrièreoptie kan zien.’

Daarnaast werkt Bilfinger mee aan campagnes van werkgeversorganisaties om STEM-richtingen te promoten, en is het ook een van de pilootbedrijven waarmee de Vlaamse overheid duaal leren - de combinatie van studeren en werken - uitrolt. In samenwerking met het beroepsonderwijs, zette Bilfinger ook zijn schouders onder een zevende jaar specifiek gericht op pijpfitters. ‘Zo proberen we onze vijver te vergroten vanop de schoolbanken.’ En ook wie na zijn studies een carrièreswitch overweegt, kan bij het bedrijf terecht. In samenwerking met de VDAB biedt Bilfinger IBO’s - individuele beroepsopleidingen - aan. En samen met een aantal industriële spelers stond het bedrijf aan de basis van de PipeTech Academy in Sint-Niklaas, waar iedereen zich kan laten omscholen tot pijpfitter of lasser.

Ik houd niet zo van de term knelpuntberoep. Het klinkt alsof er iets mis mee is. Thierry Burki CEO Bilfinger Benelux

Maar zelfs met die verregaande maatregelen krijgt de sector het gat niet dichtgereden. Daarom kijkt Burki naar de overheid. ‘Wij doen wat we moeten doen, maar je kan niet alles aan de werkgevers overlaten. In een ideale wereld kunnen wij ons concentreren op onze corebusiness. Wat de overheid kan doen? In de eerste plaats het onderwijs beter stroomlijnen, zodat het beter is afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt. En daarnaast zou het geen slecht idee zijn om de keuze voor knelpuntberoepen fiscaal aan te moedigen.’