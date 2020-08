ArcelorMittal dooft Gentse hoogoven na 19 jaar

De staalproducent ArcelorMittal gaat een van de twee hoogovens in Gent na 19 jaar dienst stilleggen en vervangen. Het hart van de staalfabriek afkoelen van 1.200 naar 0 °C is ‘een delicate operatie’.

Bij ArcelorMittal Gent starten volgende week grote werkzaamheden. De hoogoven B wordt er stilgelegd nadat hij 19 jaar lang continu staal heeft geproduceerd. Een hoogoven draait normaal non-stop aan temperaturen die oplopen tot 1.200 °C. Het is dan ook een hele klus om het apparaat af te koelen en stil te leggen. Het staalbedrijf start volgende week donderdag met het doven, zodat de oven plaats kan maken voor een nieuw zuiniger exemplaar.

‘Het is een delicate operatie, die met alle mogelijke voorzorgen moet worden voorbereid en begeleid’, schrijft ArcelorMittal in een brief aan de omwonenden. Het Nieuwsblad meldt dat buurtbewoners gewaarschuwd worden dat ze lawaaihinder kunnen ondervinden van sirenes die personeel en leveranciers weg moeten houden uit de verboden zone rond de hoogoven. De kans dat bij de operatie stof- of gaswolken vrijkomen, is verwaarloosbaar klein, klinkt het, maar voor de zekerheid zullen controlemetingen plaatsvinden. Dat het risicovolle werkzaamheden zijn, werd vorige week nog duidelijk. Tijdens de voorbereidingen raakten twee werknemers gewond door een ontploffing.

Kloppend hart

Hoogovens werken in cycli van 20 tot 25 jaar, en het was al van 2001 geleden dat de vuurvaste binnenbekleding van hoogoven B in Gent nog eens helemaal werd afgebroken en vernieuwd. Donderdag 3 september begint het zogenaamde laagblazen, waarbij de laatste resten ruwijzer uit het ovenvat worden verwijderd. Pas daarna kan de oven met water geleidelijk afgekoeld worden. ‘Tegen zondagmiddag moet de oven stilliggen, zodat de echte herstellingen maandag 7 september kunnen starten’, zegt woordvoerder Jan Cornelis. ‘We mikken erop dat we tegen half januari de vernieuwde hoogoven weer in gebruik kunnen nemen.’

De vernieuwingswerken - een investering van 195 miljoen euro - zaten er al een tijd aan te komen. Bij de bekendmaking een jaar geleden werd benadrukt dat de vernieuwing voor 25 jaar werkzekerheid biedt in de Gentse kanaalzone. De hoogovens zijn het kloppende hart van de Gentse staalfabriek. Gebakken ijzererts (sinter) en behandelde kolen (cokes) worden er bij extreem hoge temperaturen samengesmolten tot vloeibaar ruwijzer. De ovens garanderen zo een constante aanvoer voor de convertor, die het ruwijzer omzet in vloeibaar staal door de koolstofresten te verwijderen. De fabriek in Gent produceert normaal 5,5 miljoen ton staal per jaar.

Corona testen aan de ingang

De vervanging komt er op een zeer moeilijk moment. Door de coronapandemie is de vraag naar staal in Europa gehalveerd. Verschillende Europese hoogovens werden stilgelegd. Bij ArcelorMittal klinkt het dat de crisis geen impact had op de timing van de herstellingswerken in Gent. ‘Maar de grootste crisis sinds Wereldoorlog II brengt veel onzekerheid’, aldus Cornelis. ‘Vooral in mei en juni zijn onze productieniveaus sterk gedaald. Vandaag is er een tijdelijke verbetering, maar de onzekerheid is nog niet weg. We doen ons best de kosten strikt te beperken en zitten nog altijd met tijdelijke werkloosheid.’